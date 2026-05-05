Силы ПВО за ночь сбили над Россией 289 БПЛА

В период с 20:00 мск 4 мая до 7:00 5 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 289 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Крымом и Татарстаном, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

При ночной атаке на Чебоксары ранены три человека. В Брянской области при атаке БПЛА на село Демьянки пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. В Ленинградской области сбито 18 БПЛА, произошел пожар в промзоне в Киришах. В Ростовской области отразили атаку в четырех районах, получил повреждения один частный дом. В Белгородской области в городе Грайворон вчера вечером от удара FPV-дрона пострадал мирный житель. В Калужской, Новгородской, Тверской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.