Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы Сербия ввела санкции против России, его бы «провозгласили величайшим демократическим лидером в мире». Однако он считает, что в этом случае «предал бы душу народа» Сербии.

По мнению господина Вучича, введение антироссийских санкций не привело бы к протестам в стране. «Но я бы предал душу нашего народа. И по крайней мере таким образом я показал, что способен бороться за душу своего народа в течение четырех с половиной лет»,— сказал сербский президент в интервью TV Informer (цитата по RTV).

Александр Вучич отметил, что Сербия упустила множество возможностей из-за того, что не ввела санкции против России. Он добавил, что не уверен, «понимают ли россияне, под каким давлением находится Сербия».

В декабре 2024 года президент Сербии Александр Вучич пообещал, что Белград не будет поворачиваться спиной к Москве, несмотря на давление Запада. Он неоднократно говорил, что Сербия намерена сохранять нейтралитет. По мнению сербского президента, Европа хочет отгородиться от России «занавесом».