В Томске будут судить курьеров, работавших на телефонных мошенников

Томская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у пенсионеров более 7 млн руб. На скамье подсудимых — пять жителей Томской, Кемеровской и Новосибирской областей в возрасте от 17 до 22 лет, рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, группа телефонных мошенников занималась хищением накоплений пенсионеров. Общаясь по телефону с потерпевшими, злоумышленники представлялись сотрудниками различных ведомств и убеждали их в том, что доступ к сбережениям получили третьи лица. В целях сохранения денег они предлагали все снятые с банковских счетов деньги либо имеющиеся наличные передать «для декларирования». Обвиняемые в группировке выполняли функции курьеров.

Расследование установило, что с мая по июль 2025 года 10 пенсионеров передали обвиняемым от 120 тыс. руб. до 2,4 млн руб., а в общей сложности — 7,4 млн руб. Похищенные деньги участники аферы переводили в криптовалюту.

