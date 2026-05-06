Япония намерена передать Филиппинам старые эсминцы

Министры обороны Японии Синдзиро Коидзуми и Филиппин Жилберто Теодоро на встрече в Маниле договорились расширить сотрудничество в сфере обороны и подготовиться к предметным переговорам о поставке вышедших из эксплуатации японских эсминцев. Стороны сближает обеспокоенность в связи с морской активностью Китая, сообщает агентство Kyodo News.

Японский министр заявил на встрече, что в прилегающих водах двух стран «продолжают наблюдаться односторонние попытки изменить статус-кво с помощью силы или принуждения», намекая на военную активность Китая в Восточно- и Южно-Китайском морях.

Япония рассматривает возможность продажи эсминцев морских сил самообороны класса Abukuma, оснащенных орудиями и пусковыми системами противокорабельных ракет, а также учебно-тренировочного самолета TC-90. Согласно источникам агентства, передача может быть осуществлена бесплатно после соблюдения необходимых юридических процедур. В апреле Япония пересмотрела «три принципа передачи оборонного оборудования и технологий», разрешив себе экспорт летального оружия. Передача эсминцев может стать первым таким случаем.

В конце мая филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший планирует посетить Японию с государственным визитом.

