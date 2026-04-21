Япония смягчила правила экспорта вооружения

Правительство Японии пересмотрело ограничения на экспорт военной техники, чтобы разрешить продажу оружия за рубеж, сообщает агентство Kyodo News. Новации одобрены Советом национальной безопасности страны.

Поправки к «Трем принципам передачи оборонного оборудования и технологий» и руководству по их применению отменяют правила, которые ограничивали экспорт пятью небоевыми категориями — спасательными, транспортными, предупреждающими, наблюдательными и предназначенными для разминирования. При этом по-прежнему будут запрещены поставки оружия в страны, где происходят конфликты, но оставлена лазейка в виде «особых обстоятельств», когда речь идет о потребностях Японии в области безопасности и военных операциях США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Оборонное оборудование будет разделено на категории «оружие» и «не-оружие» в зависимости от того, обладает ли оно смертоносной способностью. Экспорт нелетальных систем, таких как радиолокационные системы предупреждения и управления, не ограничен. Экспорт «оружия» ограничен странами, подписавшими с Японией соглашения о защите секретной информации в сфере оборонных технологий.

Изменения предусматривают, что парламент будет уведомляться об экспорте оружия только после одобрения правительством, что уже вызвало критику со стороны оппозиции. Оппоненты утверждают, что парламент должен давать предварительное согласие, чтобы Япония не оказалась втянутой в разжигание конфликтов или гонку вооружений. Этот вопрос отдельно будет рассмотрен Советом национальной безопасности.

Эрнест Филипповский