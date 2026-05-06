США нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы Южного командования США (SOUTHCOM) нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана. По информации ведомства оно принадлежало террористической организации и перевозило наркотики.

В результате были убиты три мужчины, находившиеся на лодке, уточнили в SOUTHCOM. Военнослужащие США не пострадали.

Накануне ведомство сообщило о еще одном ударе по судну наркотеррористов в Карибском море. Удары стали частью операции «Южное копье», направленной на борьбу с наркокартелями в Латинской Америке.