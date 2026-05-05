ВС США ударили по судну предполагаемых наркоторговцев в Карибском море

Вооруженные силы (ВС) США ударили по судну предполагаемых наркотеррористов в Карибском море. Погибли два члена экипажа. Об этом сообщили в Южном командовании американских ВС (SOUTHCOM).

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском море и участвовало в операциях по наркотрафику»,— уточнило командование в соцсети X. Никто из американских военнослужащих во время операции не пострадал, заверили в SOUTHCOM.

США начали борьбу с наркокартелями в Латинской Америке еще в ноябре 2025 года. Операция получила название «Южное копье» и укрепила американское военное присутствие в Карибском регионе. В конце апреля ВС США отчитывались об ударе по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане. Тогда были убиты три члена экипажа судна.