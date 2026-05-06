Двадцать лет спустя

5 марта определился первый финалист текущего сезона Лиги чемпионов. Им стал лондонский «Арсенал», лишь раз — в 2006 году — добиравшийся до решающего матча турнира и тогда упустивший свой шанс завоевать престижнейший европейский трофей. В полуфинале нынешнего розыгрыша он сломил сопротивление мадридского «Атлетико». После ничьей — 1:1 — в гостях он победил дома — 1:0.

Второй матч противостояния двух команд, тяготеющих к прагматичному футболу, начинался медленно. Ауты, потери, брак, нервы. Атаки «Атлетико» все-таки выглядели поизящнее: быстрые, с тонкими передачами в касание. Но их было мало. Один отличный момент возник уже на восьмой минуте, но Хулиан Альварес из выгодной позиции пустил мяч рядом со штангой. Второй появился вслед за первым. Мадридцы без проблем проникли в чужую штрафную, но прострел Антуана Гризманна прервал вратарь Давид Райя, а удар Джулиано Симеоне был заблокирован защитником.

«Арсенал», владевший мячом куда чаще, ничего подобного создать долго не мог. Некоторые его подходы кончались дальними ударами, которые опасности не таили. А когда хозяевам удавалось приблизиться к чужим воротам настолько, что лондонский стадион Emirates наполнялся радостным шумом, подводил последний пас. Прострелы либо пролетали штрафную сквозняком, либо их перекусывали игроки гостей.

Впрочем, главный эпизод первого тайма (под самый его занавес) все же был у ворот мадридцев.

Сперва — разрезающий пас Вильяма Салиба через две линии. Затем — рывок Виктора Дьокереша и неуверенный выход Яна Облака. Вернуться в рамку замешкавшийся голкипер успел, но до мяча добрался форвард — и сделал кросс на другой край штрафной. Принявший мяч там Леандро Троссар, тоже, казалось, промедлил. Бельгийца ведь почти накрыли. Но он все-таки успел пробить, а Облак отразил удар прямо на ногу стоявшему в паре метров от линии ворот Букайо Саки. Тот промахнуться просто не мог. 1:0.

На старте второй половины игры «Атлетико» вновь выглядел бодрее, активнее. Джулиано Симеоне выбегал на пустые ворота, но ему помешал Габриэль. Попытку Антуана Гризманна отверг Давид Райя. В обоих случаях гости рассчитывали на пенальти. Во втором их претензии могли показаться оправданными: Риккардо Калафьори действительно сбил Гризманна, но свисток прозвучал по другому поводу — зафиксировал случившийся за секунду до этого фол в нападении.

Минимальное преимущество «Арсенала» держалось.

«Атлетико» был вынужден раскрываться, но надломить соперника так и не смог. Более того, стал только пропускать острые контратаки. Одна из них, наверное, должна была упрочить перевес лондонского клуба, но Виктор Дьокереш, оставшийся один на один с Яном Облаком и целивший под перекладину, пальнул мимо цели. А спасти мадридцев от поражения в оставшееся время мог разве что Александр Серлот. Но вышедший на замену центрфорвард, оказавшись в центре штрафной без плотной опеки, не смог замкнуть поперечный пас — воткнулся ногой в газон и затормозил прямо перед мячом.

На финальный штурм «Атлетико» тоже не хватило. Самое интересное за пять добавленных к основному времени минут произошло вообще за пределами поля. Это была стычка запасных у боковой линии. Счет 1:0 удержался до финального свистка.

«Арсенал», в текущем евросезоне никому еще не уступивший и пропустивший всего шесть мячей за 14 матчей, стал первым финалистом Лиги чемпионов.

Для главного тренера лондонцев Микела Артеты решающая встреча турнира, которую 30 мая примет Будапешт,— шанс на первый за шесть с половиной лет во главе клуба по-настоящему престижный трофей (пока он по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии). Впрочем, вполне вероятно, что к тому моменту команда выиграет чемпионат Англии (в гонке с «Манчестер Сити» она фаворит).

Добавляет значимости этому прорыву «Арсенала» то, что он никогда не выигрывал главный еврокубок. Финал был всего один, два десятилетия назад, еще до переезда с Highbury на Emirates. И обстоятельства, кстати, были похожими. Путь «Арсенала»-2006 к матчу за титул — такой, что не подкопаешься. Тоже ни единого поражения в соревновании, пропущенных голов еще меньше, чем у нынешней команды (два за 12 встреч), а в play-off и вовсе шесть «сухих» матчей. Но обыграть «Барселону» не вышло, трофей ускользнул.

На этот раз соперник у английской команды тоже будет как минимум не слабее ее: или действующий победитель турнира ПСЖ, или мюнхенская «Бавария» (счет после первого матча — 5:4 в пользу парижан). Они завершат свое полуфинальное противостояние в среду, 6 мая.

Роман Левищев