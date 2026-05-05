Четыре человека получили ранения в Белгородской области из-за ударов БПЛА

При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали четыре человека, включая одного подростка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как рассказал губернатор, один из беспилотников взорвался рядом с группой детей в селе Дмитриевка. В результате инцидента 14-летняя девочка получила минно-взрывную травму и баротравму. Ее доставляют в детскую областную клиническую больницу, сообщил Вячеслав Гладков.

Еще трое мужчин получили баротравмы при атаке БПЛА на Белгород. Они обратились в областную клиническую больницу самостоятельно. Дроны также повредили частные дома в селах Новая Таволжанка, Никольское, Таврово и Гора-Подол, рассказал глава Белгородской области.

Сегодня днем при атаке беспилотника ВСУ погибла женщина в городе Шебекино Белгородской области. Еще один мужчина погиб в селе Лаптевка. Тракторист работал в поле, когда по его машине ударил дрон. Одна женщина и 11-летний ребенок при атаке БПЛА получили осколочные ранения в Белгороде.