Два жителя Белгорода пострадали при ударе БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород двумя беспилотниками. Ранены женщина и 11-летний ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Мальчика с осколочным ранением лица доставляют в детскую областную клиническую больницу. Женщину с осколочным ранением ноги — в городскую больницу №2 Белгорода. При атаке повреждены три легковых автомобиля.

От удара второго беспилотника поврежден объект инфраструктуры. На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Предыдущая атака на Белгородскую область произошла днем 5 мая. В Шебекино погибла женщина. По данным Минобороны России, с 9:00 до 14:00 мск над российскими регионами, в том числе над Белгородской областью, сбито 88 беспилотников.