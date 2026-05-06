Продажи новых автомобилей в России в апреле выросли на 15%

По данным «Автостата», продажи новых легковых машин в РФ увеличились на 15,1% по сравнению с апрелем прошлого года, достигнув 117,5 тыс. штук. Это также выше показателей марта (на 12,7%) и лучший результат с начала года.

Однако дилеры и эксперты оценивают ситуацию с осторожностью, называя ее не восстановлением, а стабилизацией. Отмечается, что текущая динамика во многом объясняется эффектом низкой базы прошлого года. Высокая стоимость автомобилей и ограниченная доступность кредитов по-прежнему сдерживают рынок.

Основными драйверами спроса, по мнению участников рынка, остаются снижение привлекательности депозитов на фоне изменения ключевой ставки, а также курсовые колебания, подстегивающие ожидания роста цен. Свою роль сыграли и традиционные сезонные факторы: март и апрель всегда были успешными месяцами для автопродаж, а также скидочные акции производителей.

Лидерство сохранили Lada (31,85 тыс., +11,8%), Haval (16,49 тыс., +27,6%) и Tenet (около 12 тыс.). Самой продаваемой моделью стала Lada Granta. В то же время только два бренда из топ-10 показали отрицательную динамику — Jetour и Changan.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Машины оттаяли».