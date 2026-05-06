Старо-Невский теряет арендаторов

Салон подарков и декора Anette освободил помещение на Невском проспекте и открылся на набережной реки Мойки. С начала года это третий бренд, который закрыл свой магазин на участке проспекта от площади Восстания до Александро-Невской лавры. Ранее это локация считалась одной из основных бутиковых улиц Санкт-Петербурга. Эксперты отмечают, что в нынешних экономических условиях арендаторы сталкиваются со снижением потребительской активности, ростом налоговой нагрузки и давления со стороны интернет-ритейла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала 2026 года Anette уже третий бренд, который съехал с Невского проспекта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ С начала 2026 года Anette уже третий бренд, который съехал с Невского проспекта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российский бренд Anette (ООО «Лапалома») закрыл магазин на Невском проспекте, 113. Компания из Москвы вышла на петербургский рынок в мае 2024 года: Anette арендовал помещение площадью 95 кв. м, которое ранее занимал итальянский ювелирный бренд Bvlgari.

В начале мая магазин объявил, что галерея временно не работает, обратил внимание на сообщение «Ъ Северо-Запад». При этом на сайте бренда указано, что единственный салон в Петербурге теперь открыт в универмаге «У Красного моста», на набережной реки Мойки, 73.

Основательница бутика Анна Эрвальд подтвердила «Ъ Северо-Запад», что магазин сменил местоположение. Она отметила, что новая локации более проходимая для сегмента рынка, представленного в магазине (предметы интерьера, декора и сервировки зарубежных брендов). Расширяться в Петербурге компания не планирует.

С начала 2026 года это уже третий бренд, который съехал с Невского проспекта. В январе московский ритейлер «Дом фарфора» ушел с петербургского рынка, закрыв единственный магазин, который располагался рядом с Anette. В компании причину закрытия объяснили завышенными арендными ставками и отсутствием трафика, который снизился после ухода представителей европейской моды. Месторасположение сменил и магазин нижнего белья CoCo: переехал с Невского, 150, на котором не проработал и двух лет, на улицу Миргородскую, 20.

До 2022 года локации на Старо-Невском проспекте — от площади Восстания до Александро-Невской лавры — занимали четыре люксовых иностранных бренда: Louis Vuitton, Christian Dior, Сhanel, Bvlgari. После начала военной операции на территории Украины операторы приостановили работу своих магазинов, а в конце ноября 2023 года официально съехали с арендованных площадей.

«Арендаторы стрит-ритейла сталкиваются со снижением активности потребителей, ростом налоговой нагрузки и ростом давления со стороны интернет-ритейла. Эти факторы заставляют их вести переговоры с арендодателями о предоставлении дисконта и отказываться от неэффективных площадей. Решение о переезде магазина CoCo на Миргородскую улицу, может быть, связано с желанием снизить ставку аренды, но сохранить площади рядом с текущей локацией. Anette, скорее всего, решил переехать в более туристическую часть города и рассчитывают на синергию с другими арендаторами универмага»,— говорит директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева.

Освободившиеся площади, по мнению директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлии Кузнецовой, наиболее подходят для крупных арендаторов.

«Качественные витрины особенно выигрышны для фешен-брендов, магазинов товаров для дома и декора, операторов услуг красоты и других ритейлеров, которым важна яркая входная группа»,— замечает госпожа Кузнецова.

На срок сдачи в аренду освободившихся помещений и арендные ставки, по данным аналитиков, сказывается ремонт фасадов на главной улице города. По итогам первого квартала средняя ставка аренды в помещениях площадью 100-300 кв. м на первых этажах на Старо-Невском составляет 3,9 тыс. рублей за квадратный метр без учета НДС, на Невском — 7,6 тыс. рублей, приводят данные в Nikoliers.

Заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Наталия Киреева отмечает, что Невский проспект остается самой дорогой улицей Петербурга. По данным эксперта, диапазон арендных ставок на всем протяжении проспекта составляет 3–15 тыс. рублей за квадратный метр в месяц с НДС, а индексация в среднем сохраняется в пределах 5%. При этом на Большой Конюшенной улице ставка варьируется от 5,4 до 10 тыс. рублей за «квадрат», на Большом проспекте Петроградской стороны — от 4 до 9 тыс. рублей.

По данным Nikoliers, уровень вакантности на Старо-Невском проспекте по итогам первого квартала составил 10,9%, на Невском — 4,1%.

«Ситуация на разных частях Невского проспекта сильно отличается. На Старо-Невском доля свободных площадей выросла до 13%. На основной его части вакантность в преддверии туристического сезона невысока и составляет всего 1,5%. При этом отмечаются высокие показатели ротации. Ввиду популярности и высокого пешеходного трафика в этой части проспекта помещения, которые освобождаются, находят арендаторов уже к моменту освобождения»,— объясняет госпожа Киреева.

При этом она прогнозирует рост сроков экспозиции дорогих помещений. «Динамика на рынке связана как с общим его охлаждением после периода активного роста, так и с рядом внешних факторов, включая снижение потребительского спроса и увеличение налоговой нагрузки, а также ремонт фасадов на отдельных частях Невского»,— заключает госпожа Киреева.

Надежда Ярмула