«Дом фарфора» продемонстрировал хрупкость

Московский ритейлер «Дом фарфора» ушел с петербургского рынка, закрыв единственный магазин на Невском проспекте, 113. Бренд проработал в Северной столице менее двух лет. Причиной для закрытия, как объясняют в компании, стали высокие арендные ставки и отсутствие трафика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин «Дом Фарфора»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Магазин «Дом Фарфора»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На закрытие «Дома фарфора» обратил внимание корреспондент «Ъ Северо-Запад». В объявлении на двери магазина указано, что он «закрыт по техническим причинам» и с 8 января работает в режиме онлайн. «Мы в процессе переезда»,— сообщает объявление на двери.

Как рассказала «Ъ Северо-Запад» директор департамента торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко, в настоящее время собственник помещений ведет переговоры с потенциальными арендаторами. «По нашей информации, на текущий момент "Дом фарфора" не планирует дальнейшего развития розничного формата в Санкт-Петербурге»,— рассказала участник рынка.

В пресс-службе московского ритейлера подтвердили, что магазин закрыт. «К сожалению, размер арендной ставки слишком завышен относительно рынка и места расположения. Раньше там были мировые фешен-бренды, и они как раз генерировали трафик. Сейчас трафика там нет вообще, а цена аренды просто заоблачная»,— прокомментировали в компании. О полном уходе с петербургского рынка в «Доме фарфора» не заявляют. Компания находится в поисках в городе нового помещения с более подходящим расположением.

«Очень много ресурсов и сил вложили в этот магазин, нравится здесь присутствовать, да и покупателям нравится и наш ассортимент. Пока смотрим варианты на рынке»,— рассказали в пресс-службе «Дома фарфора». В компании отметили, что открытие новых магазинов в других городах пока не планируется.

«Результаты вполне ожидаемые с учетом растущих ставок аренды и ухудшения показателей конверсии трафика в продажи: в какой-то степени "Дом фарфора" проработал даже дольше, чем мы прогнозировали. Закрытие в начале года логично, так как декабрь — это пиковый месяц по объемам продаж, и когда он не оправдал ожиданий, то других вариантов, кроме прекращения работы, уже не было»,— комментирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Сеть «Дом фарфора», которая управляет шестью торговыми точками в Москве и Подмосковье, открылась в Петербурге на Невском проспекте в апреле 2024-го. Бренд арендовал помещение общей площадью 410 кв. м, где ранее располагался бутик Dior.

Локации на Старо-Невском проспекте — от площади Восстания до Александро-Невской лавры — освободились после ухода в 2022 году люксовых иностранных брендов (Louis Vuitton, Christian Dior, Сhanel, Bulgari).

После начала военной операции на территории Украины операторы приостановили работу своих магазинов, а в конце ноября 2023-го официально съехали с арендованных площадей. Освободившиеся локации заняли российские и новые зарубежные премиальные бренды. При этом некоторые компании проработали на местном рынке не более года.

По данным NF Group, на конец 2025 года доля свободных площадей формата стрит-ритейл на Невском проспекте составила 2,9%. На основной части Невского свободными остается менее 1% площадей (снижение на 1,9 п. п. за год), на Старо-Невском — 8% (прирост на 1 п. п. за год). На Старо-Невском проспекте диапазон арендных ставок по итогам 2025-го составил 3–7,5 тыс. рублей за кв. м в месяц, включая НДС, против 3–8 тыс. рублей годом ранее. В течение прошлого года доля фешен-ритейлеров на Старо-Невском сохранялась на уровне 31–32%.

Надежда Ярмула, Александра Тен