«Уфе» присудили техническое поражение за неявку на матч ФНЛ из-за опасности БПЛА

Футбольному клубу «Уфа» присуждено техническое поражение за неявку на матч Первой лиги против «СКА-Хабаровска». Об этом сообщила пресс-служба клуба в Telegram-канале. Команда не смогла попасть на матч из-за ограничений в аэропорту Уфы в связи с опасностью БПЛА.

Встреча была запланирована на 3 мая на площадке в Хабаровске. Игроки «Уфы» должны были вылететь на матч 2 мая, однако в этот день в Башкирии ввели режим беспилотной опасности и закрыли воздушное пространство. Футбольный клуб оповестил об этом руководство «СКА-Хабаровск» и Футбольной национальной лиги.

В «Уфе» сообщили, что клубу присудили техническое поражение со счетом 0:3 в матче 32-го тура ПАРИ Первенства России против «СКА-Хабаровска». Спортивный директор клуба Анзор Саная заявил ТАСС, что «Уфа» после изучения документов примет решение об апелляции.