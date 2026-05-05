«Аэрофлот» объявил о переносе и отмене рейсов из-за ограничений в аэропортах РФ

Из-за ограничений в российских аэропортах 5 мая «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) вынужденно отменяет и переносит некоторые рейсы. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, перенаправили на запасные аэродромы. Авиагавань работала с ограничениями с 16:20 мск. В «Аэрофлоте» призвали пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и не приезжать в авиагавань, если рейс отменен. На усиленный режим работы перевели производственные и клиентские службы «Аэрофлота».

Сегодня на подлете к Москве сбили 19 беспилотников. Об уничтожении первого мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 0:48 мск. Аэропорт Шереметьево работал с ограничениями до 19:25 мск. Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.