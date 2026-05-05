Аэропорт Внуково заработал с ограничениями

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Такой режим работы авиагавани ввели из-за временных ограничений воздушного пространства в ее районе.

Росавиация предупредила, что в расписании рейсов возможны изменения. Сегодня Внуково не работал с 10:43 мск. Ограничения сняли в московском аэропорту Шереметьево — он принимал и выпускал самолеты по согласованию с 16:20 мск.

Сегодня на подлете к Москве сбили 19 беспилотников. Об уничтожении первого мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 0:48 мск.