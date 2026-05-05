«Союзу-5» подыскивают орбиту

На космодроме Байконур состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» в рамках летно-конструкторских испытаний. Ракета разрабатывается как замена «Зениту» — созданному в СССР носителю среднего класса, производство которого было сосредоточено в Днепропетровске и после 2014 года прекратилось из-за разрыва кооперации с Украиной. «Союз-5» должен занять нишу между российскими ракетами «Союз-2» и «Ангара». Проект выходит на рынок с заметным запозданием, что осложняет его конкурентные перспективы, считает эксперт.

Фото: Roscosmos / Handout / Reuters

Запуск 30 апреля был испытательным, без вывода полезной нагрузки на орбиту. Первая и вторая ступени отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на суборбитальную траекторию. Задачей первого старта была проверка работы ракеты и наземного комплекса. По его итогам носитель подтвердил базовую работоспособность, но до начала регулярной эксплуатации ему еще предстоит серия испытаний.

«Союз-5» способен выводить до 17 тонн на низкую орбиту, занимая промежуточное положение между «Союзом-2» и «Ангарой-А5». Последняя относится к тяжелому классу и выводит в космос до 24,5 тонны, что делает ее основным носителем для более крупных миссий. Проект реализуется в рамках российско-казахстанского комплекса «Байтерек» и использует модернизированную инфраструктуру площадки №45 на Байконуре, ранее предназначенной для запусков «Зенита».

Разработка «Союза-5» началась в середине 2010-х годов и имела целью восстановление сегмента ракет среднего класса, утраченного после прекращения кооперации с Украиной. Проект ракеты и стартового комплекса изначально рассматривался и как новый инструмент для коммерческого рынка космических запусков, напоминает проректор по научной работе Московского авиационного института Андрей Иванов. По его оценке, кооперация России с Казахстаном в формате совместного консорциума может использоваться как механизм выхода на международные пуски в условиях санкций. Однако ключевая проблема связана со сроками появления ракеты.

Разработка «Союза-5» заняла около десяти лет, за которые структура рынка существенно изменилась: многоразовые носители стали новым стандартом, а стоимость запусков снизилась, поясняет эксперт.

С этой точки зрения «Союз-5» неизбежно сравнивают с Falcon 9 от американской компании SpaceX — доминирующим коммерческим носителем на мировом рынке запусков. По открытым оценкам, стоимость выведения полезной нагрузки с его помощью составляет около $2700 за 1 кг при выделенных пусках и до $7000 — в рамках совместных миссий. Для «Союза-5» эти параметры заявлены в пределах $3000–3500 за 1 кг, но это пока лишь расчетные показатели, не подтвержденные эксплуатацией. При этом, подчеркивает господин Иванов, ключевым фактором конкуренции остается не столько технологическая схема, сколько именно итоговая стоимость выведения. Так что новая ракета в случае успешного перехода в серию может быть сопоставима по цене с существующими многоразовыми решениями. С другой стороны, SpaceX уже сейчас обеспечивает высокую частоту запусков — в отдельных периодах до одного старта каждые несколько дней — и использует частичную многоразовость первой ступени, что позволяет существенно снижать стоимость запуска.

Еще одним ключевым фактором остается структура самого рынка. Как отмечает Андрей Иванов, значительная часть пусков сегодня приходится на собственные проекты операторов (прежде всего спутниковые группировки вроде Starlink), что ограничивает объем доступного коммерческого спроса. В этих условиях новый российский проект сталкивается не только с внешней, но и с внутренней конкуренцией. Формально «Союз-5» и «Ангара-А5» относятся к разным классам (вторая рассчитана на более тяжелые нагрузки), однако в сегменте аппаратов средней массы их задачи могут пересекаться, а в отдельных случаях более легкий и потенциально более дешевый «Союз-5» может использоваться там, где ранее предполагалась «Ангара», поясняет эксперт. В такой ситуации часть миссий может перераспределяться между носителями в зависимости от экономических параметров и доступности пусков, резюмирует господин Иванов.

