Выпуск легковых шин в России в первом квартале упал на 23%

Производство легковых шин в первом квартале 2026 года сократилось год к году на 23,26%, до 6,66 млн штук, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). В частности, выпуск летних шин снизился на 25,7%, до 4,7 млн штук, нешипованных зимних — на 5,2%, до 537 тыс. штук, всесезонных шин — на 16,7%, до 395 тыс. штук.

Динамику продаж ЦРПТ не раскрывает. Как рассказывали источники “Ъ”, у российских производителей за первый квартал продажи могли снизиться примерно на 20%, а импортных брендов — увеличиться примерно на 25%.

Негативная динамика производства, по мнению партнера SBS Consulting Дмитрия Бабанского, в частности, связана с давлением китайского импорта. По данным Главного таможенного управления КНР, поставки легковых шин в Россию в первом квартале выросли на 53%, до 6,44 млн штук, а в деньгах — на 27%, до $154,28 млн. По данным ЦРПТ, общий импорт легковых шин в Россию за первый квартал составил 8,92 млн штук, что на 41% больше, чем в четвертом квартале 2025 года, и на 20% меньше год к году. Как ранее писал “Ъ”, производители шин в связи с ростом поставок инициировали в ЕЭК проведение специального защитного расследования в отношении импортируемых в ЕАЭС легковых и легкогрузовых шин.

Средневзвешенные цены на легковые шины в первом квартале 2026 года, согласно ЦРПТ, выросли на 3,76% год к году, до 7,51 тыс. руб. Относительно четвертого квартала 2025 года стоимость снизилась на 4%.