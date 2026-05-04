Шинно-благородно, по-старому

Рынок шин для легковых автомобилей стагнирует: продажи остаются на уровне прошлого года за счет набирающего обороты импорта, тогда как показатели российских производителей проседают. Оценивать результаты года участники рынка пока считают преждевременным из-за растянутого летнего сезона. Оживившийся в марте спрос на новые машины также может поддержать сегмент зимних шин. Но в целом продажи покрышек по году вряд ли существенно превысят прошлогодние результаты, считают в отрасли.

Продажи легковых шин в России в первом квартале 2026 года остались на уровне прошлого года, возможно небольшое снижение в пределах 2%, следует из опроса “Ъ” среди крупных производителей. Источник “Ъ” рассказывает, что продажи российских производителей, вероятно, совокупно снизились примерно на 20%, но рост импортных продаж — около 25% — заместил этот объем, позволив рынку сохранить прошлогодние значения.

Основные поставщики легковых шин в Россию — Китай и Южная Корея, впрочем, в большей степени импорт идет именно из КНР. В структуре поставок шинной продукции на эту страну приходится около 70%. Импорт легковых шин из Китая в первом квартале, по данным Главного таможенного управления КНР, в штуках вырос на 53%, до 6,44 млн шин, а в деньгах — на 27%, до $154,28 млн. Как ранее писал “Ъ”, производители шин инициировали в ЕЭК проведение специального защитного расследования в отношении импортируемых в ЕАЭС легковых и легкогрузовых шин, повод — резко выросший импорт. По итогам расследования могут быть установлены квоты и пошлины (см. “Ъ” от 16 апреля).

Импорт растет, несмотря на сохраняющиеся на рынке стоки, отмечают собеседники “Ъ”.

Гендиректор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев подтверждает фактор затоваривания. «Это обусловлено сезонным спросом и наличием нереализованных накоплений с прошлых периодов»,— говорит топ-менеджер. По его словам, затоваренность усиливает ценовую конкуренцию, увеличивает давление на маржу, а дилеры более осторожно подходят к новым закупкам, принимая решение ближе к фактическому началу сезона.

Статистика по рынку шин ведется ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), но с 2025 года точные данные не приводятся. В первом квартале 2024 года продажи легковых шин — согласно ранее опубликованной ЦРПТ информации — достигали 26,8 млрд руб. По данным “Ъ”, динамика реализации легковых шин в 2025 году была ниже показателей предыдущего года.

Российские производители шин не раскрыли “Ъ” информацию по собственным продажам. В «Кордианте» уточнили, что реализация в адрес дистрибуторов по итогам первого квартала велась на уровне плановых значений: отклонение год к году — менее 10%. В Ikon Tyres фиксируют снижение спроса по всем трем брендам, представленным в России: премиальному и среднему Ikon и бюджетным Attar и Bars, что «соответствует общей динамике на рынке».

По оценке Ikon Tyres, в целом снижение рынка легковых шин в первом квартале связано со значительным падением продаж новых машин в 2022 году и отсутствием существенного роста спроса в 2023 году.

Именно данным автовладельцам в первую очередь была бы необходима покупка нового летнего комплекта в этом сезоне»,— поясняют в компании. Впрочем, пока выводы по всему летнему сезону делать преждевременно: из-за погодных условий наблюдается более поздний старт подготовки к лету, считает производитель.

Господин Горбачев добавляет, что в первом квартале не последнюю роль сыграла погода: аномальные снегопады повлияли на рост продаж зимних шин в январе и феврале. «Те, кто планировал докатать шины с истекшим сроком эксплуатации, пришли в магазин в начале года. Сдвиг покупательской активности привел к переносу части отгрузок летних шин на более поздний период»,— рассказывает топ-менеджер. В целом с точки зрения потребления на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция растянутого летнего сезона: в прошлом году высокие продажи летних шин сохранялись до июня, напоминает Дмитрий Горбачев. По его словам, несмотря на старт замены летних шин в марте в отдельных регионах страны, основные продажи летних шин приходятся на второй квартал.

Опрошенные “Ъ” участники рынка в оценке перспектив этого года скорее консервативны. Господин Горбачев ожидает совокупных продаж на уровне 2025 года. По его словам, непростая экономическая ситуация, высокая инфляция и снижение платежеспособности населения не способствуют росту рынка: продолжается тренд на увеличение срока эксплуатации шин до пяти-шести лет. В целом будет сохраняться тенденция сдержанного производства, ориентация на потребителя, корректировка загрузки мощностей, чтобы избежать скопления остатков, считает топ-менеджер. «К сожалению, снижения импорта по итогам первого квартала не наблюдается. Это оказывает дополнительное давление на локальных производителей»,— добавляет он. В Pirelli также полагают, что продажи легковых шин будут близки к результатам прошлого года или продемонстрируют небольшой рост. Если авторынок сохранит положительную динамику, которая была в марте, можно будет ожидать прироста рынка шин в зимнем сегменте, допускают в компании.

Наталия Мирошниченко