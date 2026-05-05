Весна выдалась юанняя

После резкого роста объема биржевых торгов юанем в марте в апреле произошло ожидаемое снижение. За месяц показатель сократился на 11,3%, до 2,82 трлн руб., что все же на 41% больше, чем в апреле прошлого года. Аналитики отмечают рост предложения валюты от экспортеров в связи с повышением стоимости энергоносителей и подготовкой запаса рублей для уплаты дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В минувшем месяце интенсивность торгов на биржевом валютном рынке немного снизилась по сравнению с рекордным показателем марта (см. “Ъ” от 3 апреля). По оценке “Ъ”, по итогам минувшего месяца суммарный объем торгов юанем на Московской бирже с поставкой «завтра» составил 2,82 трлн руб., что на 11,3% ниже уровня предыдущего месяца, но все же на 41% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

В апреле активность участников рынка была равномерной. Обычно в начале месяца объемы торгов понижены и растут по мере приближения налогового периода. В апреле 2026 года основной оборот пришелся на первую половину месяца (в среднем более 130 млрд руб. в день), но и во второй половине превышал 126 млрд руб.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс юаня к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Мосбиржа / по теме

Некоторое смещение активности к первым числам апреля было вызвано более ранними продажами валюты экспортерами в условиях подготовки компаниями к выплате дивидендов. В частности, в апреле прошли закрытия реестров у ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа по дивидендам объемом 192 млрд руб. и 143 млрд руб. соответственно. Традиционно в такие периоды компании продают больший объем валюты, чем необходимо для уплаты налогов.

В то же время высокая активность торгов в первую очередь была поддержана ростом экспортной валютной выручки от продажи подорожавшей нефти. По данным Минэкономразвития, средняя цена Urals в марте составила $77 за баррель, что на 73% выше показателя февраля и почти на 60% выше, чем за аналогичный период 2025 года. «Из-за войны на Ближнем Востоке выросли цены и на другое экспортное российское сырье (металлы, удобрения, продовольствие и др.)»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В Альфа-банке оценивали объем нетто-продажи валюты крупнейшими экспортерами на уровне $5–10 млрд. Это в два-четыре раза больше, чем было продано в марте.

Стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров не исключает и того, что свой вклад в рост оборотов на валютном рынке внесли спекулянты.

Это характерно для периодов, когда курс волатилен, как это было в марте, либо когда он торгуется вблизи психологически важных уровней. Такими уровнями, как отмечает господин Еуров, стали 75 руб. за доллар и 11 руб. за юань. Возле данных уровней рубль торговался всю вторую половину апреля.

В мае из-за праздников объемы торгов могут снизиться, но среднедневной показатель будет выше, чем в апреле. Этому будет способствовать дальнейший рост экспортной выручки, ведь средняя стоимость Urals в апреле выросла почти на четверть, до $95 за баррель. «Продажа валютной выручки крупнейшими экспортерами в мае может вырасти до $10–15 млрд, особенно учитывая то, что отдельные экспортеры платят дивиденды»,— отмечает Никита Еуров.

2,82 триллиона рублей составил объем торгов юанем в апреле на Московской бирже с поставкой «завтра», по оценкам “Ъ”

Вместе с тем сильного укрепления курса рубля участники рынка не ждут, так часть притока на рынок экспортной выручки будет компенсирована объемными покупками валюты Минфином в рамках бюджетного правила. По оценке руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, на очередной месячный период (начнется с 8 мая) покупки валюты министерством составят 400–500 млрд руб., что соответствует цене Urals $90–100 за баррель. «Особенность ситуации заключается в том, что Минфин будет покупать валюту в повышенных объемах с оглядкой на нефтяные цены в апреле, тогда как по факту на рынок придет валюта от экспортных операций в марте, когда цены были на 20–30% ниже»,— отмечает господин Евстифеев.

На итоги мая окажет влияние и сезонное возрастание спроса на валюту для закупки импорта и для зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска. По оценке Михаила Васильева, на эти цели участниками рынка будет потрачено примерно 400 млрд руб. В таких условиях в мае рубль имеет все шансы торговаться в устоявшихся диапазонах 73–78 руб./$, 10,7–11,4 руб./CNY и 86–92 руб./€.

Виталий Гайдаев