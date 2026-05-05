Фейковый буклет от имени силовиков распространяют в Свердловской области
В Свердловской области в интернете распространяется фейковый буклет, якобы выпущенный органами безопасности. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия региона.
Как сообщили в ведомстве, злоумышленники создали поддельный аккаунт комиссии и с помощью технологий искусственного интеллекта сгенерировали этот буклет. «Данная провокация совершена в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне с целью подрыва общественного доверия к работе правоохранительных органов и оказания психологического давления на население региона»,— подчеркнули в комиссии.
В ведомстве добавили, что распространяемые материалы не имеют отношения к официальным ресурсам комиссии, и призвали граждан не пересылать подобные сообщения в мессенджерах и социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области распространяется фейк о планируемом совместном субботнике школьников и осужденных на кладбище.