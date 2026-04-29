На Урале опровергли фейк о совместном субботнике школьников и осужденных
В Свердловской области распространяется фейк о планируемом совместном субботнике школьников и осужденных на кладбище. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона.
По данным комиссии, злоумышленники создали в соцсетях поддельный аккаунт одного из областных министерств, а также новостной канал, от имени которых распространяют недостоверные сведения о «проведении патриотического субботника». Для «участия» граждан просят перейти по фишинговой ссылке.
«Данные сообщения являются провокацией, направленной на дискредитацию молодежной политики и кражу личных данных пользователей»,— предупредили в антитеррористической комиссии.
Жителям региона рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не сканировать QR-коды из непроверенных источников и не распространять подобные сообщения в мессенджерах и социальных сетях.
Ранее в Свердловской области были зафиксированы попытки распространения недостоверной информации после атаки беспилотников на Екатеринбург.