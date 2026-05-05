«Делимобиль» подтвердил надежность: АКРА сняло наблюдение после сделки с ВТБ

ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль», тикер DELI) договорилось с банком ВТБ (MOEX: VTBR) (VTBR) о привлечении финансирования в формате возвратного лизинга на общую сумму до 6,7 млрд руб. (с НДС) сроком до трех лет. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сняло статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу компании.

«Делимобиль» сотрудничает с банком начиная с 2021 года. «Заключение сделки с банком ВТБ позволяет нам повысить гибкость в управлении долговой нагрузкой и увеличить ликвидность бизнеса. Сделка с одним из крупнейших банков страны подтверждает высокий уровень доверия к “Делимобилю” со стороны финансового рынка и устойчивость нашей бизнес-модели. Мы продолжим развивать сервис в соответствии с новой стратегией и сосредоточимся на повышении маржинальности бизнеса»,— отметил руководитель отдела корпоративных финансов «Делимобиля» Андрей Новиков.

В ВТБ, в свою очередь, высоко оценивают перспективы развития компании на российском рынке каршеринга. «Мы считаем, что финансирование со стороны ВТБ позволит компании сохранить гибкость в управлении ликвидностью и поддержит дальнейшее развитие бизнеса»,— сообщил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Дмитрий Средин.

Сделка с ВТБ стала позитивным событием и с точки зрения рейтингового агентства АКРА, которое сняло с «Делимобиля» статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу. Рейтинг подтвержден на уровне BBB+(RU).

Снятие статуса «под наблюдением» связано с решением Минцифры России включить «Делимобиль» в «белые списки», а также с подтверждением со стороны АКРА факта заключения компанией соглашения с банком ВТБ о привлечении финансирования в формате возвратного лизинга. По оценке АКРА, «Делимобиль» имеет сильный бизнес-профиль и высокий уровень корпоративного управления. Также агентство АКРА отметило «очень высокую рентабельность компании».

Таким образом, «Делимобиль» последовательно работает над снижением финансовых рисков и укреплением устойчивости бизнеса. «За последние месяцы мы сфокусировались на управляемом рефинансировании, повышении предсказуемости денежных потоков и эффективности затрат. Результаты этой работы уже отражаются в оценках независимых экспертов и росте доверия к “Делимобилю” со стороны рынка, что позволяет нам уверенно реализовывать стратегию развития компании в интересах наших клиентов и инвесторов»,— заявили в компании. Очередной пересмотр кредитного рейтинга «Делимобиля» ожидается со стороны АКРА до 25 декабря 2026 года.