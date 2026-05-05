СКР: ВСУ ударили по Чувашии БПЛА и крылатыми ракетами

ВСУ ударили по Чебоксарам с помощью беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о теракте.

По данным следствия, в ночь на 5 мая украинские формирования атаковали регион с помощью как минимум восьми БПЛА. Количество и тип ракет в ведомстве не уточнили. Расстояние от украинской границы до Чувашии — около 1,2 тыс. км. Повреждения получили предприятие, многоэтажные жилые дома и более 20 домовладений в Чебоксарах. В СКР сообщили о двух погибших и 23 раненых.

Следователи осматривают места происшествия, работают со свидетелями, проверяют записи с камер видеонаблюдения. Фрагменты БПЛА и других боеприпасов отправили на взрывотехнические экспертизы.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщал о 32 пострадавших. По его информации, повреждения получили 28 жилых домов, в которых проживает 8,5 тыс. человек. Развернуто три пункта временного размещения. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов заявил, что при налете БПЛА ранения получили 34 человека, в том числе один ребенок.