Два человека погибли и 32 пострадали при ударах БПЛА по Чебоксарам

Два жителя Чебоксар погибли при атаке Вооруженных сил Украины с применением БПЛА по городу. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он назвал это самой масштабной атакой в регионе с начала СВО.

«Республика окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку»,— указано в сообщении господина Николаева в «Максе». Большинство пострадавших уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, рассказал он.

При атаке повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Жителей разместят в общежитиях. Развернуто три пункта временного размещения. «Там обеспечены питание, тепло и медикаменты, дежурят медицинские бригады и психологи»,— добавил глава Чувашии.

Атака произошла в ночь на 5 мая. В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Социальные и экстренные службы перевели на «особый режим работы». Началась оценка повреждений для выплаты компенсаций. Учебные заведения в Чувашии перевели на дистанционный режим обучения.