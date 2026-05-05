Прокурор Воронежской области Войнов ушел в отставку после пяти месяцев работы

Как предполагал «Ъ», Валерий Войнов покинул пост прокурора Воронежской области. Согласно информации с сайта облпрокуратуры, обязанности прокурора исполняет его первый заместитель Дмитрий Неверов. В ведомстве о смене руководства не сообщали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Войнов был назначен прокурором региона в конце ноября 2025 года. Он сменил на этом посту Николая Савруна, который руководил ведомством пять лет. До приезда в Воронеж Валерий Войнов четыре года возглавлял главное управлением кадров Генпрокуратуры РФ.

В марте «Ъ» писал, что господин Войнов оставит пост прокурора Воронежской области из-за перехода на работу в администрацию президента РФ. Там он, по сведениям «Ъ», может стать заместителем начальника управления информационного и документационного обеспечения.

Сергей Толмачев, Воронеж