Утверждены границы КРТ около ж/д-вокзала «Ярославль-Главный»

В Ярославле под комплексное развитие отдадут территорию на улице Павлика Морозова площадью 16,9 тыс. кв. м. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Фото: Яндекс. Карты

В границах территории планируется построить капитальные объекты общественно-делового назначения. Строительство многоквартирных домов не планируется, соответственно, не потребуются и объекты социального назначения.

На указанной территории находятся 19 строений — все они пойдут под снос, в том числе шесть многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Павлика Морозова, №3а, 4, 5, 9, 10, 12. На реализацию проекта будет 10 лет с момента заключения договора. Застройщика выберут путем торгов.

Границы КРТ

Алла Чижова