Врио председателя ВС Дагестана назначен Александр Гудимов

С 5 мая 2026 года осуществление полномочий Председателя Верховного Суда Республики Дагестан возложено на заместителя Председателя Верховного Суда Республики Дагестан Александра Гудимова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики, ссылаясь на Приказ Председателя Верховного Суда Российской Федерации Игоря Краснова.

Фото: Управление судебного департамента РД

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», председатель ВС республики Федор Щукин указом Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Наталья Белоштейн

