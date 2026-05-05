Врио председателя ВС Дагестана назначен Александр Гудимов

С 5 мая 2026 года осуществление полномочий Председателя Верховного Суда Республики Дагестан возложено на заместителя Председателя Верховного Суда Республики Дагестан Александра Гудимова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики, ссылаясь на Приказ Председателя Верховного Суда Российской Федерации Игоря Краснова.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», председатель ВС республики Федор Щукин указом Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

