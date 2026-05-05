В Чувашии введен режим ЧС регионального уровня после налета БПЛА на регион. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев. По его данным, погибли два человека, 32 пострадали.

«Мною принято необходимое решение: на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям»,— написал господин Николаев в Max. По его словам, основной удар при атаке беспилотников пришелся на инфраструктуру. Повреждения получили 28 жилых домов. В регионе организовали три пункта временного размещения.

Власти республики окажут необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших. Этот вопрос губернатор взял на собственный контроль. Весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы. Эксперты оценят ущерб, чтобы выплатить жителям компенсации.

ВСУ ударили по Чебоксарам и Чебоксарской области в ночь на 5 мая. В аппарате премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова сообщали, что около 700 жителей Чебоксар обратились за помощью в пункты временного размещения. Учебные заведения в Чувашии перевели на дистанционный режим обучения.