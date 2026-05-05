Аэропорт Шереметьево работает с ограничениями

Аэропорт Шереметьево отправляет и принимает рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Меры связаны с временным ограничением полетов в районе авиагавани.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметили представители ведомства.

На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 17-й с начала суток беспилотник. Об уничтожении первого мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 0:48. Сейчас с ограничениями также работает Внуково — воздушная гавань не принимает и не выпускает суда для обеспечения безопасности.