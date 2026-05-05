Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 17

Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы. Всего с начала суток на подлете к столице сбили 17 БПЛА.

Об уничтожении первого беспилотника сообщалось около часа ночи. Часть московских аэропортов работает с ограничениями: Внуково не принимает и не выпускает рейсы, а Шереметьево делает это только по согласованию с соответствующими органами.

