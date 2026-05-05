Депутат Максим Иванов снялся с праймериз и не станет переизбираться в Госдуму

Депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»)подал заявление о снятии с праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму по Асбестовскому одномандатному округу Свердловской области. В разговоре с «Ъ-Урал» политик заявил, что меняет место работы «на более перспективное». «До сентября я исполняю обязанности депутата. В сентябре все увидите и услышите»,— заявил он.

Напомним, участвовать в выборах по Асбестовскому одномандатному округу планирует и депутат Госдумы Жанна Рябцева («Единая Россия»). Ранее господин Иванов говорил, что если он примет решение снять свою кандидатуру с праймериз, то поможет Жанне Рябцевой избраться.

Максим Иванов представляет интересы Асбестовского одномандатного округа в Госдуме с 2016 года. На выборах в 2021 году он получил более 93 тыс. голосов, опередив кандидатов от КПРФ Наталью Крылову и от ЛДПР Игоря Торощина. Ранее, с 1993 года, он служил в федеральных органах налоговой полиции, в 1996-м перешел в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Свердловской области, с 1998-го работал на Среднеуральском металлургическом заводе: был начальником контрольно-ревизионного управления, заместителем директора. С 2004-го трудился помощником депутата Госдумы Игоря Баринова, в 2010 году избрался депутатом областной думы заксобрания Свердловской области, в 2011-м — избрался в заксобрание Среднего Урала.

Мария Игнатова