Александр Беглов рассказал о планах Петербурга на новые мосты
В Санкт-Петербурге в составе Широтной магистрали скоростного движения построят новый мост через Неву. Переправа появится рядом с Финляндским железнодорожным мостом, сообщил губернатор Александр Беглов во время традиционного радиообращения.
По словам главы города, несмотря на скоростной характер магистрали, мост сделают разводным. Его высота составит не более 10 метров над уровнем земли.
«В дальнейших планах у нас строительство Арсенального моста, Ново-Адмиралтейского и моста в Отрадном Ленинградской области в составе КАД-2. Таких масштабных работ Петербург не вел многие десятилетия. Город вырос. Это мегаполис XXI века»,— отметил Александр Беглов.
Глава города также рассказал о развитии дорожной инфраструктуры на севере города. Одним из ключевых проектов он назвал трассу М-1, которая станет дублером Приморского шоссе и свяжет Приморский и Курортный районы, повысив транспортную доступность будущего курорта «Санкт-Петербург Марина».
Кроме того, продолжается строительство магистрали М-32. Основные работы сейчас сосредоточены на транспортной развязке с Приморским шоссе в районе «Лахта Центра».