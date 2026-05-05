Александр Беглов рассказал о планах Петербурга на новые мосты

В Санкт-Петербурге в составе Широтной магистрали скоростного движения построят новый мост через Неву. Переправа появится рядом с Финляндским железнодорожным мостом, сообщил губернатор Александр Беглов во время традиционного радиообращения.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам главы города, несмотря на скоростной характер магистрали, мост сделают разводным. Его высота составит не более 10 метров над уровнем земли.

«В дальнейших планах у нас строительство Арсенального моста, Ново-Адмиралтейского и моста в Отрадном Ленинградской области в составе КАД-2. Таких масштабных работ Петербург не вел многие десятилетия. Город вырос. Это мегаполис XXI века»,— отметил Александр Беглов.

Глава города также рассказал о развитии дорожной инфраструктуры на севере города. Одним из ключевых проектов он назвал трассу М-1, которая станет дублером Приморского шоссе и свяжет Приморский и Курортный районы, повысив транспортную доступность будущего курорта «Санкт-Петербург Марина».

Кроме того, продолжается строительство магистрали М-32. Основные работы сейчас сосредоточены на транспортной развязке с Приморским шоссе в районе «Лахта Центра».

Матвей Николаев