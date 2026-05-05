Генконсульство России в иранском Исфахане возобновит работу с 6 мая

Генеральное консульство России в иранском Исфахане возобновит работу с 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства. Генконсульство закрылось 15 марта из-за повреждения здания при ударе.

Граждан будут принимать по установленному графику, следует из сообщения генконсульства в Telegram-канале.

8 марта здание администрации в Исфахане подверглось удару. При атаке было повреждено генконсульство России, которое находится неподалеку. В здании были выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «обошлось без жертв и серьезных травм».