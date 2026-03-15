Генконсульство России в Исфагане приостановило работу после повреждения

Генконсульство России в иранском городе приостановило работу. Об этом сообщила консульская пресс-служба в Telegram. Ранее генконсульство было повреждено из-за атаки на местную администрацию.

«В связи с текущим состоянием Генконсульство России в Исфагане временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении генконсульства. Там порекомендовали российским гражданам обращаться по телефону горячей линии или по электронной почте.

8 марта здание генконсульства России в иранском Исфагане пострадало из-за удара по расположенной неподалеку администрации губернатора провинции. В результате атаки в здании миссии были выбиты стекла, а нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. Однако, как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «обошлось без жертв и серьезных травм».