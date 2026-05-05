Глава КамАЗа сообщил Путину о стабильной работе после «развода» с Daimler

Президент Владимир Путин принял в Кремле главу КамАЗа Сергея Когогина. Тот рассказал, что автопроизводитель не останавливался ни на день после ухода из страны иностранных партнеров, в том числе Daimler. По словам господина Когогина, они «попрощались до лучших времен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Когогин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Когогин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава КамАЗа заявил, что для компании «был вызовом 2022 год», потому что произошла «довольно резкая переориентация целей и задач». «При "разводе" с нашими партнерами, включая Daimler, важно было сохранить нашу работоспособность»,— пояснил Сергей Когогин (цитата по сайту Кремля).

Господин Когогин утверждает, что автопроизводитель еще до начала СВО старался максимально обеспечить локализацию. «Ни одного дня КамАЗ не останавливался, пожали с нашими европейскими партнерами друг другу руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена»,— заверил он.

Владимир Путин заявил, что весь автопром «проходит через непростые времена», но, по его словам, «КамАЗ справляется». В частности, компания сумела значительно увеличить налоговые отчисления, обратил внимание президент.

Daimler Truck остановила деятельность в России в феврале 2022 года после начала военной операции на Украине. На тот момент концерн имел совместное предприятие с КамАЗом — «Даймлер КамАЗ Рус», а также владел 15% акций российского производителя. Крупнейшими акционерами КамАЗа остаются «Ростех» (47,1%) и «Автоинвест» (23,5%). В июне 2025 года правительство России внесло Daimler Truck в санкционный список. В декабре того же года Daimler Truck продал 15% акций КамАЗа российской компании.