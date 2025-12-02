Daimler Truck продал 15% акций КамАЗа российской компании

Немецкий автоконцерн Daimler Truck продал принадлежащие ему 15% акций КамАЗа российской компании. Об этом сообщил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает «РИА Новости».

О продаже доли стало известно еще в феврале 2024 года. В июне 2025 года правительство России внесло Daimler Truck в санкционный список.

Daimler Truck остановила деятельность в России 27 февраля 2022 года после начала военной операции на Украине. На тот момент концерн имел совместное предприятие с КамАЗом — «Даймлер КамАЗ Рус», а также владел 15% акций российского производителя. Крупнейшими акционерами КамАЗа по-прежнему являются «Ростех» (47,1%) и «Автоинвест» (23,5%).