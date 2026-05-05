Лондонский марафон собрал рекордное число заявок на участие
Рекордные 1,33 млн человек заявились на Лондонский марафон 2027 года. Об этом сообщили организаторы ежегодного соревнования.
«Это поразительное количество заявок однозначно подтверждает статус Лондонского марафона как самого востребованного в мире»,— отметил в заявлении Хью Брашер, исполнительный директор организатора.
В следующем году один из наиболее престижных забегов в мире состоится 25 апреля. Проходившее 26 апреля 2026 года состязание собрало более 1,13 млн участников и вызвало большой резонанс из-за результатов. Лондонский марафон-2026 завершился победой кенийца Сабастьяна Саве с мировым рекордом (1 час 59 минут 30 секунд). Помимо него из двух часов выбежал эфиопец Йомиф Кеджелча (1:59.41). Ранее это не удавалось никому. У женщин лучшей стала эфиопка Тигст Ассефа, также установив мировой рекорд (2:15.41). Кроме того, на соревновании был установлен рекорд по количеству финишировавших — черту пересекли 59 830 бегунов.
Лондонский марафон проводится с 1981 года. С 2006 года он входит в серию World Marathon Majors, объединяющую семь наиболее важных марафонских забегов в календаре атлетов.