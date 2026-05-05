Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу

В аэропортах Шереметьево и Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. Шереметьево приостанавливал работу чуть больше, чем на час, Внуково — почти на три часа. Аэропорты Жуковский и Домодедово еще закрыты.

С начала дня на подлете к Москве сбили 10 беспилотников. О жертвах и повреждениях на земле не сообщалось.