Болельщики «Реала» требуют ухода Килиана Мбаппе

Свыше 300 тыс. болельщиков мадридского «Реала» подписали петицию о необходимости ухода нападающего Килиана Мбаппе из футбольного клуба. Это более чем на 100 тыс. превосходит изначально установленную цель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Килиан Мбаппе

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Ранее ведущая французская спортивная газета L'Equipe сообщила о «напряженности» внутри клуба из-за поведения Мбаппе. В материале говорится, что его «чрезмерный эгоизм» «начинает вызывать раздражение».

24 апреля в матче против «Бетиса» 27-летний француз получил травму. Ему диагностировали повреждение подколенного сухожилия. Возмущение, по данным L'Equipe, вызвало то, что форвард тратит время, отведенное на восстановление от повреждения, в итальянском Кальяри с испанской актрисой Эстер Экспозито. Болельщики и «подавляющее большинство сотрудников клуба» считают, что это «не лучший способ восстановиться всего за неделю до матча против ''Барселоны''».

«Реал» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Испании. За четыре тура до финиша его отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 11 очков. Команды сыграют между собой 10 мая.

На счету Килиана Мбаппе, выступающего за «Реал» с 2024 года, 24 гола в 28 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Во всех турнирах в текущем сезоне он вышел на поле 41 раз и забил 41 мяч.

Арнольд Кабанов