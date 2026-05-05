Бывший тренер «Боруссии» Эдин Терзич возглавит «Атлетик»

Эдин Терзич займет пост главного тренера футбольного клуба «Атлетик» из Бильбао. Контракт с немецким специалистом будет рассчитан до лета 2028 года.

Фото: Carl Recine / Reuters

«Терзич будет официально представлен в качестве нашего нового главного тренера после завершения сезона. Сейчас все внимание команды сосредоточено на четырех оставшихся матчах чемпионата страны»,— говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Сейчас «Атлетиком» руководит Эрнесто Вальверде. В марте он заявил, что покинет должность по окончании сезона. По итогам 34 туров чемпионата Испании клуб с 44 очками занимает восьмое место.

Ранее Эдин Терзич возглавлял дортмундскую «Боруссию» (2021–2022, 2022–2024). Под его руководством клуб завоевал Кубок Германии (2021) и вышел в финал Лиги чемпионов (2024), где уступил мадридскому «Реалу». Также специалист в качестве ассистента работал в турецком «Бешикташе» и английском «Вест Хэме».

Таисия Орлова