Запомним эти семена

Холодный апрель и общее падение продаж непродовольственных товаров сказались в этом году на дачном сезоне. Российские потребители начали сокращать расходы на облагораживание своих дач и товары длительного пользования и активно переходить на закупки нужных товаров на маркетплейсах. Однако эксперты надеются, что с приходом теплой погоды в мае ситуация на рынке стабилизируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В марте-апреле 2026 года совокупные продажи товаров для сада сократились на 8% год к году, подсчитали по запросу “Ъ” в «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных). Так, спрос на грабли год к году снизился на 11%, мусорные мешки и саженцы — на 10%, семена — на 5%. Согласно сервису «Сбер Индекс», в марте этого года номинальные траты потребителей на товары для строительства, дома и дачи сократились на 9,8% год к году. В апреле падение варьировалось в диапазоне 5,2–10,3% год к году, на первых майских праздниках — до 8,8%, следует из данных компании.

Весна — один из пиковых периодов продаж товаров для сада и дачи. Обычно с апреля по середину июня перед началом активного сезона потребители покупают декор, садовые инструменты, грунт и удобрения, в мае—июле на первый план обычно выходят продажи средств для защиты от вредителей, поясняет директор департамента категорийного менеджмента Fix Price Инна Кондратьева.

Но уже второй год подряд первые два месяца весны оказываются для рынка неудачными. В 2025 году падение, впрочем, было менее выраженным: продажи в марте-апреле прошлого года сократились на 3% (см. “Ъ” от 29 апреля 2025 года). Сейчас, по мнению аналитиков «Платформы ОФД», спрос на товары для сада падает под давлением общего снижения спроса на непродовольственные товары.

Управляющий цветочного центра Panin Plants Владимир Панин также отмечает снижение продаж семян, саженцев и рассады в марте-апреле 2026 года. По его мнению, более низкие показатели в сравнении с 2025 годом связаны с неудачной погодой в конце апреля и аномально снежной зимой.

Погода сдвинула покупательскую активность в этой категории лишь на пару недель, после чего продажи придут к обычным значениям, считает председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

Кроме этого, на реализации отразилось и падение общих продаж непродовольственных товаров и DIY-сегмента, поясняет руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов.

Несмотря на общее замедление продаж садовых товаров, в онлайн-торговле, напротив, наблюдается рост продаж садовых товаров на 14% год к году, подсчитали в «Платформе ОФД». Средний чек в онлайне также значительно выше среднего по категории в целом — 5,9 тыс. руб. против 3,5 тыс. руб. в офлайне. С учетом показателей маркетплейсов сегмент дачных товаров все же продемонстрировал положительную динамику, хоть и замедлился примерно в два раза год к году, поясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его данным, в денежном выражении оборот рынка увеличился на 7% год к году.

По данным Ozon, за первые два месяца весны год к году интерес к садовым товарам увеличился.

Например, популярностью пользовались садовые тачки и тележки (рост спроса втрое), а также инструменты: лопаты (в три раза) и грабли (в 1,7 раза). В компании отмечают, что главным драйвером роста в категории стали малые города: например, каждый второй заказ семян, саженцев, рассады, клубней и корней для посадки пришелся на малые города и села с численностью населения до 50 тыс. чел.

В сети «Дом Лента» отмечают, что покупатели выбирают привычные неприхотливые культуры, например укроп, петрушку, базилик, руколу, кинзу. Кроме этого, отмечает Владимир Панин, сейчас потребители активнее выбирают высаженные в горшки растения, которые не требуют много времени на посадку.

Алина Мигачёва