На Кубани заочно арестован поставщик некачественных БПЛА

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве после закупки некачественных беспилотников по завышенной цене. По делу проходит бывший организатор автогонок в Краснодаре Роман Любименко. Он скрылся от следствия и заочно арестован, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Эпизод связан с делом бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, а также директора департамента по делам казачества Александра Тарарыкина. Как рассказал собеседник агентства, господин Любименко был единственным поставщиком БПЛА для нужд СВО. Источник ТАСС отметил, что поставщик известен как «приближенный к администрации Краснодарского края общественник».

Ущерб по делу оценили в 90 млн руб. По данным правоохранительных органов, Роман Любименко вовлек в преступление свою супругу Наталью, которая выступала формальным лицом в схемах поставок. Прокуратура готовит антикоррупционный иск к семье господина Любименко и его партнерам.

Александр Власов сложил полномочия замгубернатора и объявил о планах уйти на СВО 29 сентября 2025 года. Тогда же правоохранительные органы пришли с обысками в кабинет чиновника. На следующий день его арестовали по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при поставках гуманитарной помощи кубанским добровольцам в зоне спецоперации. Александра Тарарыкина отправили в СИЗО 20 февраля.

