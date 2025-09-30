Суд арестовал бывшего вице-губернатора Кубани Александра Власова

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов, подозреваемый в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, арестован на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным «Ъ», следствие подозревает господина Власова в хищении гуманитарной помощи, предназначенной для бойцов кубанских добровольческих подразделений в зоне спецоперации на Украине — ч. 2 ст. 201 и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК.

29 сентября Александр Власов подал в отставку. Он заявил, что направится на СВО в составе добровольческого подразделения «Кубань». 30 сентября бывший чиновник был задержан. Пост вице-губернатора он занимал с 2020 года.