Директор департамента по делам казачества Кубани арестован на два месяца

В Краснодаре суд заключил под стражу Александра Тарарыкина, руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Чиновник останется в следственном изоляторе до 19 апреля.

По данным следствия, Александр Тарарыкин дал указание исполняющему обязанности директора Кубанского казачьего кадетского корпуса Ивану Безуглому заключить с ООО «Медиагруппа Кубань24» и ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские Новости» контракты на оказание услуг, в которых учебное заведение не нуждалось. На средства госпрограммы «Казачество Кубани» был снят многосерийный фильм стоимостью 13,2 млн руб. и написано литературное произведение, за которое был выплачен гонорар в сумме 1,9 млн руб.

Противоправная деятельность чиновника была выявлена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар