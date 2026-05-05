Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Рэперу Гуфу отменили приговор за самоуправство

Мособлсуд прекратил уголовное дело о самоуправстве против рэпера Алексея Долматова (псевдоним Гуф) и его знакомого Геворга Саруханяна. Ранее их приговорили к одному году условно. Решение связано с примирением сторон, пишет ТАСС.

Рэпер Гуф (Алексей Долматов)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов)

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Рэпер Гуф (Алексей Долматов)

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Дело было связано с дракой в подмосковной бане в октябре 2024 года. Как указано в материалах дела, Алексей Долматов и Геворг Саруханян отдыхали в банном комплексе, а администратор попросила их оплатить штраф за курение в помещении. Посетители отказались, и менеджер позвонила брату, работавшему в правоохранительных органах.

Брат администратора также потребовал оплатить штраф, параллельно снимая происходящее на телефон. После этого завязалась драка: рэпер ударил мужчину по голове, а его друг скрутил руки потерпевшему. После этого они отобрали у него телефон, на который велась съемка.

Приговор вынес Наро-Фоминский городской суд Московской области 26 февраля. После заседания Гуф назвал несправедливым решение суда, так как на тот момент стороны уже достигли примирения. Адвокаты заявили о намерении подать жалобу на решение суда.

Подробности — в материале «Ъ» «Гуф выступил на условное».

Никита Черненко

Фотогалерея

Известные заики о своем недуге

Предыдущая фотография
Британская актриса &lt;b>Эмили Блант&lt;/b> &lt;BR>«Заикание во многом повлияло на меня. Ты учишься сочувствию и очень внимательно наблюдаешь за людьми, потому что часто не можешь говорить. Ты читаешь все нюансы человека, с которым разговариваешь, чтобы увидеть, собирается он тебя высмеять или понять. Думаю, это сделало меня более чуткой»

Британская актриса Эмили Блант
«Заикание во многом повлияло на меня. Ты учишься сочувствию и очень внимательно наблюдаешь за людьми, потому что часто не можешь говорить. Ты читаешь все нюансы человека, с которым разговариваешь, чтобы увидеть, собирается он тебя высмеять или понять. Думаю, это сделало меня более чуткой»

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американский актер &lt;b>Брюс Уиллис&lt;/b> &lt;BR>«Я не хотел считать себя неполноценным и попросился на роль в школьном спектакле. Классе в восьмом. Вышел на сцену — и случилось чудо: я перестал заикаться! А после конца спектакля начал снова. Стоило мне притвориться кем-то другим, не собой, как мой дефект пропадал. Из-за этого мне все больше и больше нравилось играть на сцене. Я сражался с заиканием целые годы и наконец победил. Поступая в колледж, я уже знал, что хочу быть актером»

Американский актер Брюс Уиллис
«Я не хотел считать себя неполноценным и попросился на роль в школьном спектакле. Классе в восьмом. Вышел на сцену — и случилось чудо: я перестал заикаться! А после конца спектакля начал снова. Стоило мне притвориться кем-то другим, не собой, как мой дефект пропадал. Из-за этого мне все больше и больше нравилось играть на сцене. Я сражался с заиканием целые годы и наконец победил. Поступая в колледж, я уже знал, что хочу быть актером»

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский рэпер &lt;b>Гуф&lt;/b> &lt;BR>«Если сейчас взять книжку и начать читать, то будут заметны мои проблемы — я у каждого предложения буду говорить &quot;это-это-это&quot;, &quot;вот-вот-вот&quot;»

Российский рэпер Гуф
«Если сейчас взять книжку и начать читать, то будут заметны мои проблемы — я у каждого предложения буду говорить "это-это-это", "вот-вот-вот"»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Австралийская актриса &lt;b>Николь Кидман&lt;/b> &lt;BR>«Я помню, как в детстве мне говорили: &quot;Успокойся, просто заранее обдумывай то, о чем собираешься сказать&quot;. А потом я словно выросла из заикания»

Австралийская актриса Николь Кидман
«Я помню, как в детстве мне говорили: "Успокойся, просто заранее обдумывай то, о чем собираешься сказать". А потом я словно выросла из заикания»

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

46-й президент США &lt;b>Джо Байден&lt;/b> &lt;BR>«Я никогда не прибегал к профессиональной терапии, но пара монахинь научила меня придавать речи определенный ритм, и именно поэтому я так много времени тратил на чтение поэзии — Эмерсона и Йейтса»

46-й президент США Джо Байден
«Я никогда не прибегал к профессиональной терапии, но пара монахинь научила меня придавать речи определенный ритм, и именно поэтому я так много времени тратил на чтение поэзии — Эмерсона и Йейтса»

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Российский актер &lt;b>Риналь Мухаметов&lt;/b> &lt;BR>«Сегодня заикание — моя лакмусовая бумажка. Оно появляется, если я играю что-то очень мне близкое. Я могу с ним работать. Мне сложно объяснить, как я настраиваюсь, но я даже рад, ведь это моя кухня и моя работа над собой»

Российский актер Риналь Мухаметов
«Сегодня заикание — моя лакмусовая бумажка. Оно появляется, если я играю что-то очень мне близкое. Я могу с ним работать. Мне сложно объяснить, как я настраиваюсь, но я даже рад, ведь это моя кухня и моя работа над собой»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российский певец &lt;b>Дмитрий Фомин&lt;/b> &lt;BR>«Это работа над собой, проникновение внутрь себя, это созерцание и некая уверенность, которой человек проникается со временем. Сейчас, когда я смотрю свои интервью в группе Hi-Fi, вижу, что там просто &quot;небо и земля&quot;. То есть два разных человека, возраста, характера. И по собственному опыту могу сказать, это очень трудный речевой дефект, с которым некоторые не могут совладать даже всю жизнь»

Российский певец Дмитрий Фомин
«Это работа над собой, проникновение внутрь себя, это созерцание и некая уверенность, которой человек проникается со временем. Сейчас, когда я смотрю свои интервью в группе Hi-Fi, вижу, что там просто "небо и земля". То есть два разных человека, возраста, характера. И по собственному опыту могу сказать, это очень трудный речевой дефект, с которым некоторые не могут совладать даже всю жизнь»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Британский музыкант &lt;b>Эд Ширан&lt;/b> &lt;BR>«Я был очень, очень, очень странным ребенком. С детства я заикался, а после неудачной операции у меня появилось косоглазие»

Британский музыкант Эд Ширан
«Я был очень, очень, очень странным ребенком. С детства я заикался, а после неудачной операции у меня появилось косоглазие»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Американский гольфист &lt;b>Тайгер Вудс&lt;/b> &lt;BR>«Слова терялись где-то между мозгом и ртом, и это было очень трудно, но я боролся. Я пошел в школу, чтобы попытаться справиться с этим, и просто работал не покладая рук. И я разговаривал со своей собакой. Она сидела рядом, слушала и засыпала. И это нормально, просто лежала. Наконец-то я научился делать это, не заикаясь во весь голос»

Американский гольфист Тайгер Вудс
«Слова терялись где-то между мозгом и ртом, и это было очень трудно, но я боролся. Я пошел в школу, чтобы попытаться справиться с этим, и просто работал не покладая рук. И я разговаривал со своей собакой. Она сидела рядом, слушала и засыпала. И это нормально, просто лежала. Наконец-то я научился делать это, не заикаясь во весь голос»

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

Британский актер &lt;b>Роуэн Аткинсон&lt;/b> &lt;BR>«Это приходит и уходит. Я заметил, что, когда я играю кого-то другого, а не себя, заикание исчезает. Возможно, это отчасти вдохновило меня на выбор моей карьеры»

Британский актер Роуэн Аткинсон
«Это приходит и уходит. Я заметил, что, когда я играю кого-то другого, а не себя, заикание исчезает. Возможно, это отчасти вдохновило меня на выбор моей карьеры»

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Американский актер &lt;b>Самюэль Л. Джексон&lt;/b> &lt;BR>«Оно проявляется сильнее, когда я читаю, чем когда говорю. Понятия не имею, почему. Дензел заикался. Джеймс Эрл Джонс заикался. Бывают дни, когда у меня бывают дни &quot;ннн&quot; или &quot;ррр&quot;. Я пытаюсь найти другое слово»

Американский актер Самюэль Л. Джексон
«Оно проявляется сильнее, когда я читаю, чем когда говорю. Понятия не имею, почему. Дензел заикался. Джеймс Эрл Джонс заикался. Бывают дни, когда у меня бывают дни "ннн" или "ррр". Я пытаюсь найти другое слово»

Фото: Ashley Landis / AP

Американский актер &lt;b>Харви Кейтель&lt;/b> &lt;BR>«Это был огромный, огромный, глубокий, глубокий стыд, повод для унижения со стороны других детей»

Американский актер Харви Кейтель
«Это был огромный, огромный, глубокий, глубокий стыд, повод для унижения со стороны других детей»

Фото: Chris Pizzello / AP

Американский рэпер &lt;b>Кендрик Ламар&lt;/b> &lt;BR>«В детстве я заикался. Думаю, именно поэтому я вкладываю всю свою энергию в музыку. Так я выражаю свои мысли, а не постоянно схожу с ума»

Американский рэпер Кендрик Ламар
«В детстве я заикался. Думаю, именно поэтому я вкладываю всю свою энергию в музыку. Так я выражаю свои мысли, а не постоянно схожу с ума»

Фото: Charlie Riedel / AP

Британский актер &lt;b>Сэм Нилл&lt;/b> &lt;BR>«Я как бы перерос это. Я все еще могу… вы можете определить, что я заика»

Британский актер Сэм Нилл
«Я как бы перерос это. Я все еще могу… вы можете определить, что я заика»

Фото: Vincent West / Reuters

Американский актер &lt;b>Эрик Робертс&lt;/b> &lt;BR>«Наверное, это было забавно, но мне было очень больно. Поэтому я читал, потому что это было уединенное занятие, где не нужно было смеяться»

Американский актер Эрик Робертс
«Наверное, это было забавно, но мне было очень больно. Поэтому я читал, потому что это было уединенное занятие, где не нужно было смеяться»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Австралийская певица &lt;b>Меган Вашингтон&lt;/b> &lt;BR>«Каким-то образом, благодаря какой-то чудесной синаптической функции человеческого мозга, заикание во время пения невозможно, и в молодости этот метод лечения мне очень хорошо помог»

Австралийская певица Меган Вашингтон
«Каким-то образом, благодаря какой-то чудесной синаптической функции человеческого мозга, заикание во время пения невозможно, и в молодости этот метод лечения мне очень хорошо помог»

Фото: Rick Rycroft / AP

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» &lt;b>Брайан Раст&lt;/b> &lt;BR>«Это нелегко пережить в детстве»

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст
«Это нелегко пережить в детстве»

Фото: Charles LeClaire / Imagn Images / Reuters

Американский баскетболист &lt;b>Шакил О’Нил&lt;/b> &lt;BR>«Я заикаюсь и по сей день. Но теперь я отношусь к этому гораздо спокойнее»

Американский баскетболист Шакил О’Нил
«Я заикаюсь и по сей день. Но теперь я отношусь к этому гораздо спокойнее»

Фото: Wilfredo Lee / AP

Следующая фотография
1 / 18

Британская актриса Эмили Блант
«Заикание во многом повлияло на меня. Ты учишься сочувствию и очень внимательно наблюдаешь за людьми, потому что часто не можешь говорить. Ты читаешь все нюансы человека, с которым разговариваешь, чтобы увидеть, собирается он тебя высмеять или понять. Думаю, это сделало меня более чуткой»

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американский актер Брюс Уиллис
«Я не хотел считать себя неполноценным и попросился на роль в школьном спектакле. Классе в восьмом. Вышел на сцену — и случилось чудо: я перестал заикаться! А после конца спектакля начал снова. Стоило мне притвориться кем-то другим, не собой, как мой дефект пропадал. Из-за этого мне все больше и больше нравилось играть на сцене. Я сражался с заиканием целые годы и наконец победил. Поступая в колледж, я уже знал, что хочу быть актером»

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский рэпер Гуф
«Если сейчас взять книжку и начать читать, то будут заметны мои проблемы — я у каждого предложения буду говорить "это-это-это", "вот-вот-вот"»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Австралийская актриса Николь Кидман
«Я помню, как в детстве мне говорили: "Успокойся, просто заранее обдумывай то, о чем собираешься сказать". А потом я словно выросла из заикания»

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

46-й президент США Джо Байден
«Я никогда не прибегал к профессиональной терапии, но пара монахинь научила меня придавать речи определенный ритм, и именно поэтому я так много времени тратил на чтение поэзии — Эмерсона и Йейтса»

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Российский актер Риналь Мухаметов
«Сегодня заикание — моя лакмусовая бумажка. Оно появляется, если я играю что-то очень мне близкое. Я могу с ним работать. Мне сложно объяснить, как я настраиваюсь, но я даже рад, ведь это моя кухня и моя работа над собой»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российский певец Дмитрий Фомин
«Это работа над собой, проникновение внутрь себя, это созерцание и некая уверенность, которой человек проникается со временем. Сейчас, когда я смотрю свои интервью в группе Hi-Fi, вижу, что там просто "небо и земля". То есть два разных человека, возраста, характера. И по собственному опыту могу сказать, это очень трудный речевой дефект, с которым некоторые не могут совладать даже всю жизнь»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Британский музыкант Эд Ширан
«Я был очень, очень, очень странным ребенком. С детства я заикался, а после неудачной операции у меня появилось косоглазие»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Американский гольфист Тайгер Вудс
«Слова терялись где-то между мозгом и ртом, и это было очень трудно, но я боролся. Я пошел в школу, чтобы попытаться справиться с этим, и просто работал не покладая рук. И я разговаривал со своей собакой. Она сидела рядом, слушала и засыпала. И это нормально, просто лежала. Наконец-то я научился делать это, не заикаясь во весь голос»

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

Британский актер Роуэн Аткинсон
«Это приходит и уходит. Я заметил, что, когда я играю кого-то другого, а не себя, заикание исчезает. Возможно, это отчасти вдохновило меня на выбор моей карьеры»

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Американский актер Самюэль Л. Джексон
«Оно проявляется сильнее, когда я читаю, чем когда говорю. Понятия не имею, почему. Дензел заикался. Джеймс Эрл Джонс заикался. Бывают дни, когда у меня бывают дни "ннн" или "ррр". Я пытаюсь найти другое слово»

Фото: Ashley Landis / AP

Американский актер Харви Кейтель
«Это был огромный, огромный, глубокий, глубокий стыд, повод для унижения со стороны других детей»

Фото: Chris Pizzello / AP

Американский рэпер Кендрик Ламар
«В детстве я заикался. Думаю, именно поэтому я вкладываю всю свою энергию в музыку. Так я выражаю свои мысли, а не постоянно схожу с ума»

Фото: Charlie Riedel / AP

Британский актер Сэм Нилл
«Я как бы перерос это. Я все еще могу… вы можете определить, что я заика»

Фото: Vincent West / Reuters

Американский актер Эрик Робертс
«Наверное, это было забавно, но мне было очень больно. Поэтому я читал, потому что это было уединенное занятие, где не нужно было смеяться»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Австралийская певица Меган Вашингтон
«Каким-то образом, благодаря какой-то чудесной синаптической функции человеческого мозга, заикание во время пения невозможно, и в молодости этот метод лечения мне очень хорошо помог»

Фото: Rick Rycroft / AP

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст
«Это нелегко пережить в детстве»

Фото: Charles LeClaire / Imagn Images / Reuters

Американский баскетболист Шакил О’Нил
«Я заикаюсь и по сей день. Но теперь я отношусь к этому гораздо спокойнее»

Фото: Wilfredo Lee / AP

Смотреть

Новости компаний Все