Рэперу Гуфу отменили приговор за самоуправство

Мособлсуд прекратил уголовное дело о самоуправстве против рэпера Алексея Долматова (псевдоним Гуф) и его знакомого Геворга Саруханяна. Ранее их приговорили к одному году условно. Решение связано с примирением сторон, пишет ТАСС.

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Дело было связано с дракой в подмосковной бане в октябре 2024 года. Как указано в материалах дела, Алексей Долматов и Геворг Саруханян отдыхали в банном комплексе, а администратор попросила их оплатить штраф за курение в помещении. Посетители отказались, и менеджер позвонила брату, работавшему в правоохранительных органах.

Брат администратора также потребовал оплатить штраф, параллельно снимая происходящее на телефон. После этого завязалась драка: рэпер ударил мужчину по голове, а его друг скрутил руки потерпевшему. После этого они отобрали у него телефон, на который велась съемка.

Приговор вынес Наро-Фоминский городской суд Московской области 26 февраля. После заседания Гуф назвал несправедливым решение суда, так как на тот момент стороны уже достигли примирения. Адвокаты заявили о намерении подать жалобу на решение суда.

Никита Черненко