В бюджете Красноярска увеличатся доходы и расходы

Первые поправки в бюджет Красноярска 2026 года предполагают рост доходов и расходов муниципалитета. Проект корректировки мэрия направила в горсовет, говорится в ее сообщении.

Доходы бюджета увеличатся с 76,29 млрд руб. до 76,5 млрд руб., расходы — с 80,58 млрд руб. до 81 млрд руб. Соответственно, запланировано увеличение дефицита — с 4,29 млрд руб. до 4,5 млрд руб.

«В главный финансовый документ вносятся точечные изменения, связанные, в первую очередь, с поддержкой новых территорий, ставших частью большого Красноярска»,— отметили в городской администрации.

Как писал «Ъ-Сибирь», в прошлом году в Красноярском крае был принят закон о территориальной организации местного самоуправления. Согласно документу, в новый Красноярский городской округ вошли около десятка населенных пунктов.

Валерий Лавский