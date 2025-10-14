Красноярск пересчитал приданое

Горсовет Красноярска согласовал передачу столице края имущества сельских муниципалитетов, включенных в черту города в результате реформы местного самоуправления (МСУ). Присоединение новых территорий создает для властей Красноярска новые проблемы. Например, необходимость модернизации бывших сельских социальных и культурных учреждений для того, чтобы они соответствовали городским стандартам.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Красноярский горсовет на сессии 14 октября своими постановлениями согласовал перечень муниципального имущества, который краевая столица получает в результате реформы МСУ. До этого момента имущество принадлежало Березовскому району и Емельяновскому округу.

Как писал «Ъ-Сибирь», 19 июня 2025 года вступил в силу региональный закон «О территориальной организации МСУ в Красноярском крае». Согласно документу, в новый Красноярский городской округ вошли три сельсовета Емельяновского района (Мининский, Солонцовский и Элитовский сельсоветы) и поселок Березовка расформированного Березовского района. В общей сложности это около десятка населенных пунктов с населением около 35 тыс. человек.

Как сообщила депутатам вице-мэр — руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений Евгения Горшкова, от Березовского района Красноярску переходят восемь образовательных учреждений. В их числе три школы и пять детских садов. «16 нежилых зданий, шесть нежилых помещений, 11 земельных участков, пять инженерных сетей»,— перечислила она объекты недвижимости, которые закреплены за этими учреждениями на праве оперативного управления и бессрочного пользования. В свою очередь, Емельяновский округ передает Красноярску 13 учреждений образования: семь школ, пять детсадов и школу искусств (18 зданий и помещений, 20 участков и 27 инженерных сооружений).

Содержание передаваемых учреждений, включая движимое имущество, обойдется бюджету Красноярска в 2026 году в 447,4 млн руб. Из них 47 млн руб. потребует школа искусств.

«Безусловно, вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением, будут у нас. Если мы говорим про Солонцы, то там есть новая школа. Остальной фонд образовательных организаций имеет весомое историческое прошлое. Какие-то учреждения 80-90-х годов постройки, есть учреждения и деревянные»,— рассказала руководитель главного управления образования мэрии Марина Аксенова о состоянии школ и детсадов на новых территориях.

Так, «проблемный фундамент» оказался у деревянного здания школы искусств в Солонцах. Один из клубов с одной штатной единицей находится в помещении бывшего фельдшерского пункта из двух комнат. «Такие новые проблемы, с которыми мы ранее не сталкивались, имея у себя в арсенале достаточно крупные учреждения, это вызов, с которым нам придется справляться»,— признала руководитель главного управления культуры мэрии Любовь Сахарова.

По словам госпожи Аксеновой, острота кадровой проблемы в школах на новых территориях не отличается от ситуации «в отрасли образования в целом». Доплаты же учителям за работу в сельских территориях в размере 25% будут отменены с 2029 года.

«У нас будет объезд, мы все объекты будем оценивать и, соответственно, понимать очередность (необходимых работ.— «Ъ»)… Мы будем интегрировать эти объекты в наш перечень. У нас такая задача на 2026 год стоит как первоочередная: оценить состояние, понять, какие работы требуются, и как это интегрировать в общий наш список»,— сообщила о ближайших планах городской администрации в этой сфере вице-мэр — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.

По словам спикера горсовета Наталии Фирюлиной, 15 октября депутаты приступят к обсуждению муниципальных программ в рамках подготовки к принятию бюджета 2026 года. Они должны учитывать задачи, стоящие перед властями Красноярска на новых территориях.

Валерий Лавский