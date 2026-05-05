Только что во французском Провансе в Musee departemental Arles Antique открылась эффектная экспозиция с названием Le Passage de Venus (что может переводиться как «Путь Венеры» или «Прохождение Венеры»). Однако выставка не связана с одноименной планетой, а посвящена образу древнегреческой богини. И главным экспонатом станет знаменитейшая Венера Арльская.

Статуя была обнаружена в 1651 году среди руин древнего театра, буквально в двух шагах от нынешнего здания Музея древностей департамента Арль. Она считается одним из главных шедевров римской скульптуры, вдохновленной классическим греческим искусством. Датируется I веком до н. э.

Уже более 200 лет статуя хранится в Париже, сначала в Версале, а после и по сей день — в Лувре, где стоит рядом с Венерой Милосской. И вот, наконец, возвращается на место своего обнаружения — к родным арлезианцам, совершая таким образом свое «прохождение», подобному небесному светилу.

Задуманная как настоящее путешествие по метаморфозам богини выставка объединяет около 80 работ — от античности до современности. Все связаны с образом Афродиты-Венеры. 33 произведения предоставлены самим Лувром. Выставка представляет собой настоящую процессию образов Венеры. Вокруг Венеры Арльской собраны другие древние Афродиты, что позволяет формально сравнивать каноны красоты, поз, драпировок и изображений женского тела в греко-римском мире.

Маршрут выставки также сопоставляет скульптуру с более поздними работами — от Гюстава Моро из XIX века до Энди Уорхола через фотографии Ман Рея и скульптуры Ники де Сен-Фалль. Символистские картины, сюрреалистические фотографии, поп-аллюзии и контемпорари-подходы свидетельствуют о том, что Венера остается неиссякаемым образцом для художников.

Тексты древних авторов, включенные в выставку, проливают свет на эти трансформации. Заодно посетителям предлагается оценить реставрационные вмешательства XVII века, когда Франсуа Жирардон добавил в руки богине зеркало и яблоко («мячик», как саркастически отмечают неизменно благожелательные к французам британские искусствоведы).

Дмитрий Буткевич