Музей Орсе открыл зал с картинами Ренуара и Дега, похищенными нацистами

Музей Орсе в Париже открыл новый зал, посвященный произведениям искусства, захваченным нацистами при оккупации Франции во время Второй мировой войны. Ключевые экспонаты зала «Кому принадлежат эти работы?» — произведения Огюста Ренуара, Эдгара Дега и других.

Картина Дега «Ужин на балу»

Картина Дега «Ужин на балу»

Произведения имеют официальный статус Musees Nationaux Rеcupеration (MNR) — культурных ценностей, признанных похищенными нацистами и возвращенных во Францию после 1945 года, чьи законные владельцы не были установлены. Такие произведения находятся на временном хранении во французских музеях до момента, пока их законные наследники не будут найдены. Музей Орсе, в распоряжении которого находится 225 таких произведений, активно ведет расследование их происхождения.

Среди выставленных в новом зале — полотно Эдгара Дега «Обед на балу» (1879). Исследователи выяснили, что оно принадлежало Фернану Оксе, представителю богатой еврейской семьи. Вместе с женой его отправили в Освенцим, где они и погибли, а картина оказалась в музее немецкого Карлсруэ.

Еще одно яркое полотно экспозиции, «Портрет мадам Альфонс Доде» (1876) кисти Пьера Огюста Ренуара,— изображение Жюли Доде, супруги романиста Альфонса Доде, которая умерла в 1940 году. Картина оказалась в Кёльнском музее, а ее прежние собственники не установлены.

Екатерина Наумова